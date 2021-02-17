Vatandaşı şaşırtan hesap

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Ancak tabloda vaka sayısı yerine, illerde 100 bin kişiye düşen vaka sayılarının ortalamaları paylaşıldı. Sosyal medyada doğrudan vaka sayısı açıklanması yerine, verilerin illerin nüfusu ile hesap yapılarak vaka sayısının tespit edilmesini gerektirmesi tepki çekti.

İstanbul ilk sırada

Koronavirüsle mücadelede “Yerinde Karar” sürecine geçilmesiyle birlikte, uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi ya da sıkılaştırılması noktasında önem taşıyan illerin vaka sayısını bulmak için, bakanlığın açıkladığı tabloda her il için verilen rakamın, ilin nüfusunun 100 bine bölünmesi sonucu çıkan rakamla çarpılması, günlük vaka sayısının tespiti için de o rakamın 7’ye bölünmesi gerekti. Bu çerçevede yapılan hesaplamaya göre, 8-14 Şubat tarihlerini içeren hafta İstanbul’da yaklaşık 9 bin 306 vaka tespit edildi. Bu sayı ile haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alan İstanbul’un günlük vaka ortalaması da bin 329 oldu. İstanbul’u haftalık yaklaşık 2 bin 322 vaka ile Samsun, 2 bin 47 vaka ile Konya ve 2 bin 9 vaka ile Ankara takip etti. Tabloya göre, vaka sayılarının en düşük olduğu il ise haftalık yaklaşık 26 vaka ile Hakkari oldu. Hakkari’yi 36 vaka ile Bitlis, 42 vaka ile Şırnak takip etti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklanan tabloyu Milliyet’e değerlendirdi. Anadolu illerindeki değerlerin iyimser bir tablo oluşturmasına rağmen tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Oğuztürk, “İstanbul, Ankara, İzmir illerimizde vaka sayılarının orta seviyede seyretmesi çok karamsar bir tablo göstermese de tedbirlere uymanın gerekliliğini hissettirmekte. Şu aşamada kritik bir düzeydeyiz, biraz daha sabırlı olmalıyız. Pandemi ile mücadele dinamik bir süreç olup gevşeme durumunda maalesef değerler tepetaklak olabilir. Bu anlamda sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması ve doğru maske kullanımının önemi toplumun her kesimi tarafından benimsenmelidir” dedi.

İllerin vaka sayıları

Bir ilin nüfusunun 100 bine bölünmesi sonucu, çıkan sonucun bakanlığın o il için paylaştığı rakamla çarpılmasıyla haftalık vaka sayısı bulunabiliyor. Örneğin, TÜİK verilerine göre Ordu’nun nüfusu 761 bin 400. Ordu’nun nüfusunu 100 bine böldüğümüzde 7,614 rakamı elde ediliyor. Çıkan sonucu bakanlığın Ordu ili için verdiği (194,42) sayısı ile çarptığımızda bin 480 vaka ortaya çıkıyor.