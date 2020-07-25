MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor
ABONE OL
25.07.2020 - 19:24 |

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Cuma namazı ile 86 yıl sonra dün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri sürüyor.

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Açılışının ikinci gününde de Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Camiyi ziyaret eden bazı vatandaşlar ibadet ederken, bazıları da fotoğraf çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendiriyor.

Vatandaşlar akın ediyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini ziyaretler sürüyor




Bu arada, bazı vatandaşlar camide, bazıları ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi namazını kıldı.

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

Ayrıca, cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor, ayın kaçında?

Sıradaki Haber