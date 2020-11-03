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03.11.2020 - 07:00 |

Vatandaşlar çadırlarda konaklıyor

Depremden etkilenen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evleri hasar gören ve binalarına girmek istemeyen vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Vatandaşlar çadırlarda konaklıyor

Çadırda kalan depremzedelerden Erkan Arslan, deprem anında çok korktuklarını, çocuklarının ruh halinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Arslan, şunları kaydetti: “Ben ilk defa böyle bir deprem yaşadım. AFAD’ın bu kadar ilgi alakasının olduğunu açıkçası bilmiyordum. Buradakiler canla, gönülle bize hizmet ediyorlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Yemeğimizi getiriyorlar. Çadırımızı kuruyorlar. Battaniyemizi verdiler. Ben çok şaşırdım. Böyle olduğunu bilmiyorum.”

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