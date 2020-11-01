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01.11.2020 - 12:09 | | DHA

Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.

Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntü
Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntü
Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntü
Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntü
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Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın da ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın 7'nci katında bulunan evindeki kedisinin kurtarılmasını isteyen kişinin ihbarını değerlendiren ekipler, sepetli itfaiye aracılığıyla daireye çıktı. Evde arama yapan 2 kişilik ekip, kediyi bulamadı.

BAYRAĞI BALKONDAN ALIP ÖPTÜ

Ekip, aynı yöntemle aşağı inerken 6'ıncı katın balkonunda Türk bayrağının asılı olduğunu gördü. Balkona yanaşan ekip, Türk bayrağını aldı. Bayrağı öpüp katlayan kurtarma ekibi aşağı indi. Kurtarma ekibinin bu hareketi takdir topladı.

BİNANIN YIKILMASI PLANLANIYOR

Yılmaz Erbek Apartmanı, 3 vincin desteğiyle ayakta duruyor. Yapılan ölçümlerde saatte 3 santimetre kaydığı belirlenen binanın bugün kontrollü olarak yıkılması bekleniyor.

 

İzmir'de enkazda altın dolu çanta bulunduİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emrah Sitesi'nde görevli bir itfaiye eri, içinde para ve ziynet eşyası bulunan el çantasını polise teslim etti.
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