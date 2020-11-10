Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’nda tek yürek oldu

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor. Bu yerlerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 günü saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, tek yürek olarak Atatürk'ü andı.

ATATÜRK’ÜN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU ODADAN CANLI YAYIN YAPILDI

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen etkinlikler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başladı. Ardından vatandaşlara Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Dolmabahçe Sarayı önüne kurulan led ekranlarda 10 Kasım’a özel videolar gösterildi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hayata gözlerini yumduğu Harem Bölümü’ndeki 71 No’lu odadan canlı yayın yapıldı.

Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlar hem Dolmabahçe’deki led ekrandan hem de Barbaros Meydanı'na kurulan led araçlardan yayınları izleyebildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlara Dolmabahçe Sarayı önünde şapka ve bayrak dağıttı.

İSTANBUL’DAKİ ANMA TÖRENİNİN ADRESİ BEŞİKTAŞ OLDU

Gün boyu devam eden etkinliklerde Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları ve 10. Yıl Nutku hoparlörden yayınlandı.

Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Barbaros Meydanı’nda açılan Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Koronavirüs tedavisi nedeniyle etkinliklere katılamayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel notu ile hijyen kurallarına uygun olarak anı eşyaları Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçilere sunuldu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

TÖRENLER TEDBİRLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu sene anma programları koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların kolay erişebileceği yerlere maske ve dezenfektan noktaları kuruldu.

“ATATÜRK’Ü SAYGI, ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, törene katılamadığı için 10 Kasım mesajını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Akpolat mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman geleceği kuran, ulusunu geleceğe taşıyan ve insanlığın medeniyet mirasına değeri ölçülemez katkılar sunan büyük kahramanlar vardır. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk insanlığın büyük, ortak ve ölümsüz kahramanıdır. Değeri bütün insanlık tarafından her geçen gün çok daha iyi anlaşılan Büyük Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 82'nci yılında saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Yaşadığımız ülke ve dünya koşulları Atatürk’ün ne denli büyük bir devrimci, kahraman ve lider olduğunu her defasında ortaya koymaktadır. Yokluklar içinde bir ulus yaratmak, yokluklar içinde yeni bir toplum inşa etmek ve bütün saldırılara rağmen dimdik ayakta kalabilmek bu tarihi kişiliğin eseridir. Eserleri, devrimleri, fikirleri ile sonsuza kadar yaşayacak Büyük Atatürk’ün izinde Beşiktaş halkı ve belediyesi olarak ödün vermeden, yılmadan yürümeye kararlıyız.”

“BİR İNSAN HİÇ GÖRÜLMEDEN ANCAK BU KADAR SEVİLEBİLİR”

Anma törenine katılan Duygu Alkoç, “Çok değişik bir duygu yaşıyorum. Her Türk’ün kesinlikle gelmesi gereken bir yer. Şu an duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bir insan hiç görülmeden ancak bu kadar sevilebilir” dedi.

Alaattin Küçükkaya da “Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Şu an burada kalabalığın az olmasına üzüldüm. Ama insanların pandemi dolasıyla katılmamalarına hak veriyorum. Önemli olan Atamızın kalplerde yaşaması” diye konuştu.

Halit Alagöz ise “İçimiz biraz buruk, bu sene farklı bir sene geçirdik. Beşiktaş Belediyesi’nin güzel çalışmalarını gördük” ifadelerini kullandı.

Aslınur Ririk de “Pandemi şartlarından dolayı Anıtkabir’i, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edemedik. Ama Beşiktaş Belediyesi bize bunun eksikliğini göstermedi. İçimiz buruk ama belediye ekiplerinin çalışmalarıyla o günü anıyoruz” dedi.

Anma töreninin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği oda, vatandaşların ziyaretine açıldı.