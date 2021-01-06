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06.01.2021 - 01:33 | | İHA

Vatandaşlar fark etti! Şüpheli olay

Bartın’da ırmak kenarında yaşlı bir adama ait ceset bulundu. Akşam saatlerinde Gölbucağı Mahallesi mevkiinde Bartın Irmağına yakın bir noktada erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi .Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde adamın öldüğü tespit edildi.

Cesedin 63 yaşındaki Gültekin Karadayı’ya ait olduğu belirlenirken Olay Yeri İnceleme Ekiplerince cesedin bulunduğu bölge çevresinde inceleme yapıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinde bulunmasının ardından cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar fark etti Şüpheli olay

 

Bartın’da ırmak kıyısında ceset bulunduBartın’da ırmak kenarında yaşlı bir adama ait ceset bulundu.
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