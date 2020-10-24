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24.10.2020 - 04:00 | | DHA

Vatandaşlar görüntüledi! Kent merkezine indiler...

İzmir'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar görüntüledi! Kent merkezine indiler...

Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormanlık alana döndü.

 

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