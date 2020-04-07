07.04.2020 - 13:00 | | İHA
Vatandaşlar yine ‘sosyal mesafe’ yasağını dinlemedi, kavgaya tutuştu
Karabük’te minibüs durağında henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren vatandaşlar ‘sosyal mesafe’ yasağına yine uymadı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar sosyal mesafe yasağına rağmen kavgaya tutuştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Kavgayı ihbar alan bekçiler olay yerine koşarken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Öte yandan iki gün önce Kemal Güneş Caddesi’nde sokak ortasından tartıştıktan sonra kavgaya tutuşan iki kişiye ‘sosyal mesafe’ kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.
Yine kent merkezinde bulunan bir evi kumarhaneye çeviren hane sahibine kabahatler kanunundan dolayı 3 bin 180 TL para cezası kesildi.
Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.