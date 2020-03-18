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18.03.2020 - 23:32 | | AA

Vatandaşlara 'Evinde kal' mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, corons virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evinde kal" mesajı verdi.

Vatandaşlara 'Evinde kal' mesajı

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: "61 yaşındaki bir hastamızı kaybettik"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.
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