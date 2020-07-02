Vekaletle kurban bedeli açıklandı: Yurt içi bin 500 yurt dışı 850 TL

Türk Kızılayı, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürüteceği vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, dün Sütlüce’deki yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’nı başlatan Kızılay, yurt içi ve yurt dışından alınacak kurban hisseleriyle 16 ülkede 4 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırmayı hedefliyor. Kızılay vekalet bedellerini yurt içi için bin 50 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirledi. Kampanya hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi:

4 milyon kişi

“’Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla bu yıl geçen yılki organizasyon modelimizle ama biraz farklı amaçlarla bu anlamda karşımızda olmayı ümit ediyoruz. Çünkü Kovid-19 yeni normalle bizi tanıştırdı. Geçen sene 50’yi aşkın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu yıl sadece açlığın, kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz.

Bu yıl yurt içinde 50 bin civarında, yurt dışında da 100 bin civarında toplamda 150 bin hisseyle bir organizasyon hedefliyoruz. Amaçladığımız faydalanıcı sayısı 4 milyon. Bunun yaklaşık 1.7 milyonu ülkemizde 81 ilimizdeki insanlar olacak.”