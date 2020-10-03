Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

Buna göre, ilkokul 1-4’üncü sınıflarda öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya velilerin çocuklarının taşımalı eğitim kapsamına alınmasını istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilik oluruyla ilgili ilkokulların açık kalması sağlanabilecek. Öğrenci sayısının ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40’ın altına düşmesi halinde ise kurumun kapatılması gündeme gelecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik; 5’inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.