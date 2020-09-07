Venezuela Hakkında Bilgiler; Venezuela Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Venezuela bayrağı, tarih boyu birçok kez şekil değiştirmiştir. Şuan Venezuela'nın gönderdeki bayrağı ise 2006 yılında kabul edilmiştir. Bayrak, üstte sarı, ortada mavi ve altta kırmızı renklerden oluşur. Bayrağın ortasında 8 adet yıldız bulunur.



Resmi bayrakta ise sol üst köşede ülke amblemi yer alır. Mavi renk, İspanya'ya karşı verilmiş bağımsızlık mücadelesini, sarı Güney Amerika'nın altın topraklarını, kırmızı ise cesareti simgeler. Ülkedeki yıldızlar, mücadele için ver 7 ili ve Guyana ülkesinin bağımsızlığını işaret eder.



Venezuela Nerededir?



Resmi ismi Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olan ülke, Güney Amerika'da bulunuyor. Ülkenin batısında Kolombiya, güney tarafında Brezilya, doğu kısmında Guyana ve kuzeyinde Karayip Denizi bulunur.



Venezuela'nın Para Birimi Nedir?



Venezuela'nın resmi para birimi, Venezuela bolivarıdır. Ayrıca 2018 yılından bu yana ülkede, petro isimli coin para birimi kullanılmaktadır. Venezuela Bolivarı dünyanın en değersiz para birimlerinden birisidir. 1 Venezuela bolivarı, 0,000027 Türk lirası ile aynı değerdedir.



Venezuela'nın Nüfusu Ne Kadar?



Venezuela'nın 2020'de nüfusu tahmini rakamlara göre, 28.435.950'tır. Worldometer.info adresindeki tahmini verilerine göre ülke, dünyada nüfus açısından 50. sırada yer alır. Ülkenin nüfusu son bir yıl içinde %0.28 oranında gerilemiştir.



Venezuela'nın Başkenti Neresi?



Venezuela ülkesi, 9 bölgeye ve 27 eyalet ile başkent bölgesine ayrılmıştır. Ülke bu bakımdan ABD'yi örnek alır. Karakas ülkenin en önemli şehirlerinden olup, aynı zamanda başkenttir. Başkent, Venezuela'nın en kalabalık şehridir. Valencia, Maracaibo ve Barquisimeto diğer önemli şehirler arasında bulunur.



Venezuela ile Türkiye Arası Saat Farkı Kaç?



Venezuela ile Türkiye arası fark 7 saattir. Venezuela, Türkiye'den 7 saat geride bulunur. Türkiye'de saat 11:00 olduğunda, Venezuela'da 04:00 olur.



Venezuela'nın Resmi Dili Nedir?



Venezuela, uzun yıllar İspanya'nın hakimiyetinde yer almıştır. Bu nedenle ülkenin resmi dili İspanyolca'dır. Ayrıca, Warao, Wayuu ve Pemon gibi pek çok yerel dil ülkede konuşulur. Ülkede çok sayıda göçmen topluluklar olduğundan, Almanca, Portekizce, Arapça ve Çince konuşulan diller içerisindedir. Tüm ülkelerde olduğu gibi Venezuela'da İngilizce konuşulur.



Venezuela Ekonomisi



Venezuela'nın ekonomisinin büyük bölümü imalat ve petrol sektörüne dayalıdır. Ülke 2010 yılından sonra tarihinde olmadığı kadar büyük bir ekonomik çöküşe girmiştir. Ülkede enflasyon 2019 yılında, %9585 olarak gerçekleşmiştir. Büyük krizin yaşandığı ülkede, takas yöntemi halk arasında yaygınlaşmaktadır.



Venezuela İklimi



Venezuela'da tropikal iklim hakimdir. Yılın büyük diliminde, kuzeydoğu kısmında soğuk rüzgarlar eser. Sıcaklıklar, yüksekliğe bağlı değişim gösterebilir. Alçak kıyı kesimleri ve iç bölgede bulunan vadiler nemli ve sıcaktır. Ülkede yıl içinde düşen yağmur miktarı 500 mm civarlarında seyreder.



Venezuela'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Nehirleri, şelaleleri ve kıyıları ile ünlü olan Venezuela, Güney Amerika kıt'asının en güzel ülkelerinden birisidir. Ülkenin tropikal iklim kuşağında yer alması nedeniyle, sağanak yağmurların yıl içinde birçok kez görülmesine neden olur. Bundan dolayı, yağışın daha az olduğu ve sıcaklıkların normal ölçülerde seyrettiği Aralık ve Nisan aylarında ülkeyi seyahat etmek doğru olabilir.



Venezuela'da Sosyal Yaşam



Asgari ücret miktarının dünyada en düşük olduğu Venezuela'da sosyal yaşam çökmüş durumda. İnsanların birçoğu geçimlerini takas yöntemlerini kullanarak veya bedava erzaklar alarak geçiriyorlar. Ülkede asgari ücret ortalama 1,5 dolar. Nüfusun büyük kısmı, yoksullukla karşı karşı karşıyadır.