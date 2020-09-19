Veresiye yakıt vermeyen görevliyi otomobille ezdi

Olay, Emirdağ ilçesi Yıldıztepe mevkisinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AAN 960 plakalı otomobiliyle istasyon gelen Berkay A. (18), veresiye akaryakıt almak istedi. Ancak şahsın bu talebini geri çeviren görevli Tunay Çildir (55) ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

Çildir, eline aldığı sopa ile Berkay A.’nın kullandığı aracın üzerine doğru yürüdüğü sırada şahıs otomobili Çildir'in üzerine sürdü. Aracın hızla çarptığı Çildir'ı metrelerce yükseğe fırlattı.

Otomobil ile duvar arasına sıkışan Çildir’in iki bacağı kırıldı. Sürücü Berkay A. otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yaşanan dehşet dolu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralanan Çildir, olay yerine gelen ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, ehliyeti olmadığı tespit edilen firari şüpheli Berkay A.'yı arıyor.