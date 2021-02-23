Veri Tabanı Nedir, Ne İşe Yarar? Veri Tabanları Nerelerde Kullanılır?

Bir tür yazılım ve programlar ile bir şirket her türlü işleminin verisinin tutabilmektedir. Bu işlemin el yazız ile yapılması veya insan gücü ile kağıda bir şekilde dökülmesi dahi oldukça zor olmaktadır. Çünkü veri tabanı sayesinde hem hızlı hem de bol bir alan elde edilir.



Veri Tabanı Nedir, Ne İşe Yarar?



Veri tabanı kısaca bir şirket veya kuruluşun alt yapasının teknolojik ortamlarda saklanasımı olarak kullanılmaktadır. Bu saklama ve barındırma işlemi sırasında bolca program ve yazılım işlemi gerçekleşir.



En sağlıklı şekilde bu durumun incelmemsin için özel ekipler kurulmaktadır. Çünkü çok büyük şirketlerin veri tabanına sızma gibi durumlar ile karşılaşılması muhtemel olmaktadır. Tabi ki bu durum da pek çok kurum ve kuruluşun hayati olarak etkilediği bilinmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ve koruma yöntemleri sayesinde veri tabanlarına olan saldırlar da güven altından tutulmuştur.



Veri Tabanları Nerelerde Kullanılır?



Veri tabanı birçok yerde kullanılan oldukça önemli bir teknoloji olarak bilinmektedir. Güvenli ve oldukça pratik bir yöntem olduğu için çok sık tercih edildiği bilinmektedir. Bu nedenle birçok şirkte, fabrika, okul, silahlı kuvvetler ve diğer kurum ve kuruluşlarda veri tabanı sistem ve teknolojileri kurulmaktadır. Tabi ki bu firma ve kuruluşların alt yapı ve güvenlik teknolojilerinin oldukça farklı olduğu bilinmektedir.