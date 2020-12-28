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28.12.2020 - 12:36 |

VGM 2020 burs sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü hala yükseköğrenim burs sonuçlarını açıklamış değil. Adaylar günlerdir sabırsız bir bekleyiş içerisinde... Bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler VGM 2020 burs sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? sorusunu soruyor.

VGM 2020 burs sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

 

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci uzun zamandır bu soruya cevap arıyor. Her geçen gün heyecan katsayısı artarken adaylar araştırmalarını sıklaştırmış durumda... Peki herhangi bir gelişme var mı?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden konuya ilişkin yakın zaman yapılan bir açıklama yok. VGM daha önce yaptığı duyuruda "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

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