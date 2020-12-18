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18.12.2020 - 19:43 |

VGM 2020 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için sabırsız şekilde bekleniyor. 30 Ekim'de son başvuru yapılmıştı ve aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçti. Sonuçların her an açıklanabilir olması nedeniyle VGM 2020 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları peş peşe geliyor.

VGM 2020 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için adaylar büyük bir umutla bekliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuç tarihi hakkında duyuru yapmazken adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için sıklıkla araştırma yapıyor. Peki bir gelişme var mı?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

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