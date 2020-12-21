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21.12.2020 - 23:41 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonucu sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs için başvurular ekim ayında son bulmuştu. Öğrenciler merakla 2020-2021 eğitim öğretim dönemi VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarını bekliyor. İşte, VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonucu sorgulama

VGM ortaoğrenim burs başvuru sonuçları kısa süre önce adayların erişimine açılmıştı. Şimdi gözler yükseköğrenim başvuru sonuçları için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. VGM bursu ne kadar? Vakıf, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından VGM yükseköğrenim sonuçlarını duyuracağını belirtmişti. İşte, detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının erişime açılmasının hemen ardından sonuçların duyurulacağı belirtilmişti ancak henüz sonuçlar erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA...

VGM BURSU NE KADAR?

Eğitim süresi boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü karşılıksız olarak 9 ay boyunca burs veriyor. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek alabiliyorlar.

 

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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