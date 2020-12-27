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27.12.2020 - 09:39 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok kurumun burs sonuçları açıklandı fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim'de son bulan burs başvuruları ile ilgili açıklama yapılmış değil. Adaylar yeni haftaya girilirken ve yılbaşı yaklaşırken sevindirici bir haber almak istiyor. Bu nedenle de VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sık sık soruluyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları için deyim yerindeyse beklentiler arşa çıktı. Öğrenciler uzun zamandır müjdeli haberi bekliyor. Yeni hafta ve yeni yıl öncesi yoğun bir şekilde VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına cevap aranıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

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