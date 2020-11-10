VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim burs başvuruları sona erdi. Binlerce kişinin gözü kulağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde... Sonuç tarihi araması hız kesmeden devam ederken VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
VGM burs sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs başvurularının bitmesi nedeniyle sonuç tarihi araştırmaları gitgide artıyor. Dillerden düşmeyen soru ise VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şeklinde...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020– 2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI AÇIKLAMASI
VGM'den yapılan açıklamada "2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz." denildi.