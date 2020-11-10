VGM burs sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs başvurularının bitmesi nedeniyle sonuç tarihi araştırmaları gitgide artıyor. Dillerden düşmeyen soru ise VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şeklinde...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020– 2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

VGM'den yapılan açıklamada "2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz." denildi.