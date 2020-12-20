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20.12.2020 - 12:41 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM tarafından sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs sonuçlarını ne zaman açıklayacağını sorguluyor. 30 Ekim'de sona eren başvurular sonrası sonuç tarihi araştırmaları başlarken KYK burs sonuçları sonrası aramalar iyice hızlandı.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM tarafından sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının ardından binlerce öğrenci gözlerini VGM burs sonuçlarına çevirdi. Daha önce yapılan açıklamada KYK burs sonuçlarının ardından sonuçların duyurulacağı belirtilmişti. Bu nedenle günlerdir VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden yapılan açıklamada "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

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