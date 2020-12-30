Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağlıdığı burslara bu yıl yine yoğun bir talep söz konusuydu. Başvurular 30 Ekim'de bitti, KYK burs sonuçları da açıklandı fakat VGM burs sonuçları hala açıklanmış değil. Bu nedenle 2021'e çok az bir süre kala VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? Hangi tarihte açıklanacak? soruları sürekli soruluyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Mdürülüğü'nden konuya ilişkin yakın zaman yapılan bir açıklama yok. VGM daha önce yaptığı duyuruda "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.