17.10.2020 - 18:46 |
VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM ortaöğrenim bursu için binlerce öğrenci başvurularını tamamladı. Başvurular 15 Ekim'de son bulurken gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriyor. Yükseköğrenim bursları için başvurular devam ederken ortaöğrenim burs başvuruları ise sona erdi. Şimdi öğrenciler sıklıkla VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geöen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.
Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştıSon dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.