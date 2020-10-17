Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriyor. Yükseköğrenim bursları için başvurular devam ederken ortaöğrenim burs başvuruları ise sona erdi. Şimdi öğrenciler sıklıkla VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geöen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.