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14.04.2020 - 10:13 | | İHA

Vicdansız baba

Adana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.

Vicdansız baba

Olay Adana merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmiye E. (37) 20 yıl önce Cumali E. (45) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3'ü kız 4 çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bu çocuklardan ikisi 1.5 yaşında ikiz kız çocuğuydu. A

ncak çift arasında uzun süredir kocanın karısına kötü davranmasından dolayı huzursuzluk çıkmaya başladı. İddiaya göre, Nazmiye E., kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı.

Genç kadın önce ne yapacağını bilemezken daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak polisten yardım istedi. Polis gelinceye kadar çocuklarıyla birlikte sokakta bekleyen genç kadın, "Eşim beni darp etti sokağa attı. Bu çocuklarım da ikiz. Eşim bana fuhuş iftirası atıyor. Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.

Genç kadın ve iki çocuğu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü.

Vicdansız baba

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