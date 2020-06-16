Vicdansızlık! Köpekleri zehirlemişler

Olay, akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi'nde bulunan çöp depolama alanında meydana geldi. Bölgeye çöp ayrıştırmak için giden vatandaşlar yerde yatan 3 köpeği gördü. Köpeklerden 2'sinin yaşadığını anlayan vatandaşlar, köpekleri alarak hemen veterinere götürdü.

Veteriner hekimler köpekler müdahalede bulunup, serum taktı. Veterinerlerin tüm çabalarına rağmen köpekler kurtarılamadı. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi.