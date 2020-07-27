Videolara işaret dili

Engelsiz Çeviri üzerinden aldıkları kodu kendi videolarına entegre eden kurumlar, işaret dili özelliğine sahip olabiliyor. Videolarda “play”e ya da YouTube’da çıkan işaret dili ikonuna tıklandığında, altyazı dosyasıyla senkronize çalışan işaret dili başlıyor. Engelsiz Çeviri, işitme engellilerin en büyük sıkıntılarından biri olan “boyut” konusuna da tam ekran yapabilme seçeneği sunarak çözüm getiriyor.



İşitme engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı olan sosyal girişim Engelsiz Çeviri; web eklentisi, PDF eklentisi ve video eklentisi olmak üzere üç ürünle hizmet veriyor.



İşaret dilinde kelimelerin ek kavramının bulunmaması ve kelime dağarcığının dar olmasından dolayı işitme engelli bireylerin yüzde 50’ye yakını okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Web sitelerine entegre edilen sosyal girişim Engelsiz Çeviri, işitme engelli bireylerin üzerine tıkladıkları cümleyi işaret diline çevirerek engelli bireylerin okuduklarını anlamalarına yardımcı oluyor. Böylece İşitme engelli bireyler Engelsiz Çeviri teknolojisiyle bilgiye daha rahat ve hızlı erişebiliyorlar.