Vietnam Hakkında Bilgiler; Vietnam Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti bayrağı, 2 Temmuz 1976 yılında, güney ve kuzey ülkelerinin birleşmesiyle kabul edildi. Ülkenin zemin rengi kırmızıdır. Orta kısımda 5 köşeli sarı renkli bir yıldız bulunur. Bayraktaki kırmızı renk, ülkenin bağımsızlığında verilen mücadelede dökülmüş kanı temsil eder. Yıldız ise sosyalizmi inşa eden halk kesimini simgeler.



Vietnam Nerededir?



Vietnam, Asya'nın güneydoğusunda yer alır. Çin Hindi yarımadasında bulunan ülkenin, kuzeyinde Çin yer alıyor. Kuzeybatısında Laos, güneybatı tarafında Kamboçya, güneydoğu kısmında ise Malezya bulunuyor. Bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkelerinden birisidir.



Vietnam'ın Nüfusu Ne Kadar?



Vietnam'ın nüfusu 2020'de 97.338.579 kişidir. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine dayaan bu bilgilere göre, Vietnam dünya nüfus sıralamasında 15. sırada bulunuyor. Ülkenin nüfusu son 1 yılda %0.91 oranında artış sağlamıştır.



Vietnam'ın Başkenti Neresi?



Sosyalist Cumhuriyet yönetim biçimiyle yönetilen Vietnam'ın 5 idari bölgesi bulunurken, 58 ili vardır. Ülkenin başkenti, aynı zamanda en çok gelişen yerlerden birisi olan Hanoi şehridir. Hai Phong, Ho Chi Min City, Bien Hoa, Can Tho, Buan Ma Thuot, Da Nang diğer önemli olan şehirlerden birkaçıdır.



Vietnam'ın Para Birimi Hangisi?



Vietnam'da kullanılan para biriminin ismi Vietnam Dongu’dur. Dong, dünyadaki en değersiz birkaç para biriminden birisidir. 1 Vietnam dongu, 0.00031 Türk lirası ile eşdeğerdir. Vietnam dongu, merkez bankasının aracılığıyla basılır ve dağıtımı gerçekleştirilir.



Vietnam ile Türkiye Arası Saat Farkı?



Vietnam ülkesi, Türkiye'den 4 saat ileridedir. Türkiye konumunda saatler 16:00 olduğunda, Vietnam'da saatler 20:00 olur.



Vietnam'ın Resmi Dili Nedir?



Vietnam ülkesinin resmi kabul edilen dili, Vietnamca'dır. Eski tarihlerde Vietnam'ın Fransız sömürgesi olması nedeniyle, ülkede ikinci dil olarak Fransızca kabul edilip konuşulur. Ancak Fransızca resmi dil değildir. Son dönemlerde Avrupa ülkeleriyle olan ikili ticaretler, Vietnam'da İngilizce dilinin gelişmesini ve en az Fransızca kadar konuşulmasını sağlamıştır.



Vietnam Ekonomisi



Vietnam, tam anlamıyla bir tarım ülkesidir. Ülkedeki tarımda en çok ihraç edilen ürünler, kahve, amonyak, mısır ve pirinçtir. Ormanlardan hasat edilen, Japon sediri, bambu, abanoz ve meşe ülke ekonomisine büyük katkılar sağlar. Demir, çinko, fosfat ve magnezyum önemlidir.



Vietnam İklimi



Vietnam'da görülen iklime tropikal ismi verilir. Yaz aylarında güney ve kuzey arası sıcaklık farkları çok azdır. Yaz mevsiminin sıcaklık ortalaması 25 ile 39 derece arasındadır. Yıllık yağış miktarının 1220 mm ile 2240 mm arasında değiştiği ülkede, sel felaketleri sıklıkla yaşanan doğal afetlerden biridir. Ülkede aynı zamanda kuraklık temel sorunlardan birisidir.



Vietnam'a Hangi Dönem Gidilmeli?



Vietnam ülkesine giderken, ülkenin tropikal iklimde olduğu unutulmamalıdır. Mayıs ile Eylül arası güneybatıdan gelen musonlar etkili olurken, Ekim ile Nisan arası ise kuzeybatı muson rüzgarları etkilidir. Vietnam'a gitmek için en uygun dönem, yaz mevsimi olarak gösterilir. Sıcaklıklar fazla ancak yağmur ve sel sorunları yaşanmadığı için en uygun zaman dilimidir.



Vietnam'da Sosyal Hayat



Vietnam'da toplum ön plandadır. Bu nedenle kişisellik ikinci planda yer alır. Otobüsler, duraklar genellikle insanlarla doludur. Ülkenin geçim kaynakları, halkın genel geçim kaynaklarıyla aynıdır. İnsanlar burada çeşitli günlük işlerler uğraşarak yaşamlarını devam ettirirler. Gelirlerin düşük olduğu ülkenin nüfusu, her geçen gün artarken, yaşam kalitesi aynı oradan düşüş gösteriyor deniliyor.