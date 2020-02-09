Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne, Malkara ilçesi D-110 yolu üzerindeki Gözsüz köy yolu ayrımında yabancı uyruklular olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 4'ü kadın 7 kişinin Vietnamlı olduğunu belirledi. Üzerlerinde pasaportları bulunmayan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.