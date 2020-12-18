Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen Ertan Temur (55) yönetimindeki 60 EA 660 plakalı vinç yüklü TIR, 4 metre 30 santimetre yüksekliğindeki 80. Yıl Alt Geçidi'nde sıkıştı.

İş çıkış saatleri nedeniyle trafik yoğunluğu olan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Durum, polise haber verildi. Polis ekipleri, yolu 2 yönlü olarak da trafiğe kapattı, araçlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

TIR'ın üstünde yüklü olan vincin lastiklerinin havası indirildi.

Böylece TIR, sıkıştığı yerden kurtarıldı. TIR'ın kurtarılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.