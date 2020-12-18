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18.12.2020 - 20:04 |

Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Bolu'da, alt geçitte sıkışan vinç yüklü TIR, vincin lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen Ertan Temur (55) yönetimindeki 60 EA 660 plakalı vinç yüklü TIR, 4 metre 30 santimetre yüksekliğindeki 80. Yıl Alt Geçidi'nde sıkıştı.

İş çıkış saatleri nedeniyle trafik yoğunluğu olan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Durum, polise haber verildi. Polis ekipleri, yolu 2 yönlü olarak da trafiğe kapattı, araçlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

TIR'ın üstünde yüklü olan vincin lastiklerinin havası indirildi.

Böylece TIR, sıkıştığı yerden kurtarıldı. TIR'ın kurtarılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

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