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31.08.2020 - 13:33 | | İHA

Virüs belediye sıçradı! 1 vaka, 15 karantina

Bilecik’te belediye çalışanları arasında bir kişide koronavirüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.

Virüs belediye sıçradı! 1 vaka, 15 karantina

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö. korona virüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi.

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