Virüs böyle biter mi?

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artsa da, vatandaşların kurallara uymaya pek niyeti yok. Sokakta, mağazada, otobüste, restoranda hemen her alanda salgın önlemleri rafa kalkıyor. Halkın bir bölümü virüs yokmuşçasına maskesiz gezip, sosyal mesafeyi hiçe sayıyor. Denetimlerin yetersiz olması da bu tabloya katkı sağlıyor.

İstanbul’un çeşitli noktalarında kurallara uyulup uyulmadığını Milliyet olarak yerinde gözlemedik. Artan vaka sayısına rağmen Eminönü Mısır Çarşısı yine kalabalıktı. Çarşıda, birçok esnafın müşterileri maskesiz karşıladığı dikkat çekerken, çarşı içerisinde polis olmasına rağmen birçok kişinin maskesi ya çenesinde ya kolundaydı. Bunun yanı sıra alışveriş yapan birçok müşterinin de mağazaya girerken maskesiz olduğu görüldü. Öte yandan çarşı içerisinde maske takmayanların çoğunluğun turist olması da dikkat çekti.

Uyaran yok!

Bölgede zabıta olmasına rağmen insanlar maskesiz rahatlıkla gezebiliyordu. Hatta zabıta ekibine çenesinde maskesiyle adres soranlar dahi oldu. Alanda zabıta olmasına rağmen, insanların maskesiz çok rahat hareket etmesi dikkat çekerken, biz de bir süreliğine maskemizi çıkarıp meydanda gezerek zabıta görevlisinin tepkisini ölçmek istedik. Defalarca zabıta ekibiyle karşı karşıya gelsek de herhangi bir uyarı almadık.

Tarihi Kuru Kahveci Mehmet Efendi’nin bulunduğu sokakta da sosyal mesafe kuralına uyulduğu pek söylenemez. İnsanlar, virüs yokmuşçasına yine tarihi kahvecinin önünde uzun kuyruk oluşturmuştu. Ve kuyrukta bekleyenler arasında mesafe yoktu. Filiz Ateş, neden maske takmadığına ilişkin sorumuza, “Doğrudan birileriyle iletişim halinde olmadığım zamanlarda takmıyorum. Çoğu zaman da, açıkçası takmayı unuttuğum için takmıyorum” yanıtını verdi. Mecidiyeköy ve Fatih’te girdiğimiz AVM’lerde ise sosyal mesafeye uyulduğu görülürken, AVM girişlerine ve mağazaların girişlerine dezenfektan konulmuştu. AVM’lerin restoran kısımlarında ise masaların sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildiği görüldü. Öte yandan her müşteriden sonra masalar temizlenirken, bütün hesap ödeme noktalarında da dezenfektan bulunuyordu.

Dezenfektanlar boş

Beşiktaş’taki kafelerde ise saat itibariyle kalabalık yoktu. Hemen her kafede masaların üzerinde dezenfektan olduğu dikkatimizi çekerken, hareket halinde olan birçok kişinin maskesi çenesinin altındaydı.

Esenler’de girdiğimiz 3 market zincirinde de sosyal mesafe uyulmadığı görülürken, marketlerden ikisinin girişinde dezenfektan vardı. Ancak onların da için boştu.

Ayakta yolculuk devam!

Virüs bulaşı açısından en riskli mekanlar olan tolu ulaşım araçlarında ise vatandaşlar, ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk etti. Metrobüs, otobüs ve tramvaylarda dün gün boyu çok sayıda kişi kalabalık nedeniyle ayakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Kağıthane’de kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Bu arada Avcılar’dan Zincirlikuyu’ya giden metrobüsün arıza yapması nedeniyle araçtan inen yolcuların arkadan dolu gelen araçlara binmesi esnasında da koronavirüsle mücadele önlemleri unutuldu.

Yolcular şikâyetçi

Koronavirüs tehdidi nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Ahmet Çetin, “Ayakta geldim, doluydu. Sıkı bir denetleme yapacaklar başka türlü olmaz” dedi. Metrobüsten inen Ahmet İlhan ise, “Çok kalabalık, korkuyoruz. Adım atacak yer yok” diye konuştu. Doktor kontrolüne giden hamile Gözde Elaydın de “Oldukça kalabalık ama binmek zorundayım” dedi.

OZAN GÜZELCE Milliyet

Denetimler başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kent genelinde minibüslerde denetim yaptı. Ekipler denetimlerde minibüs sürücülerine ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıda bulunurken, yolculardan maske takmalarını, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kadıköy’de fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.