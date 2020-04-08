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08.04.2020 - 07:00 |

‘Virüs havada birkaç dakika asılı kalıyor’

Finlandiya’da yapılan bir araştırma, Kovid-19’un havada birkaç dakika asılı kalabildiğini ortaya koydu.

‘Virüs havada birkaç dakika asılı kalıyor’

Bir kişinin süpermarket gibi kapalı bir mekânda öksürmesinin sonuçlarının modellendiği araştırmada, virüsü taşıyan damlacıkların yere hemen düşmediği ve birkaç dakika havada süzüldüğü belirlendi. Araştırma, Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü ve Helsinki Üniversitesi’nden fizikçi, virolog ve medikal teknoloji uzmanlarının yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın sonucunda, damlacıkların havaya karışır karışmaz yere düşmediği, hava akımlarıyla hareket ederek veya oldukları yerde, havada birkaç dakika boyunca kalabildiği belirlendi. Buna göre, damlacıklar hem öksüren kişinin uzağına kadar yayılabiliyor, hem de süpermarketlerdeki kaliteli havalandırma sistemlerine rağmen birkaç dakika havada kalabiliyor. Aalto Üniversitesi’nden Profesör Ville Vuorinen, “Eğer korona virüsüyle enfekte bir kişi öksürüp oradan uzaklaşır ve oraya bir başkası gelirse, virüsü taşıyan damlacıklar bir başkasını solunum yoluna girebilir” dedi.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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