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20.08.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Virüs yayıldıkça tedbirler genişliyor

Koronavirüs vakalarında artışla birlikte özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili yeni tedbirlerin alındığı illerin sayısı da artıyor.

Virüs yayıldıkça tedbirler genişliyor

65 yaş ve üstü vatandaşlara dolaşım sınırlaması getirilen il sayısı 30’a yükseldi.

İzmir’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerine gidebilecek, alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapacak. Kentte, düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakını olanlar dışında 65 yaş ve üzeri kişilerin katılması kısıtlandı.

Bolu’da maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara yasaklama getirildi.

Karaman’da sokak ve mahallelerde yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklerin bugünden itibaren yasaklandığı bildirildi.

Denizli’de de sokak düğünleri ile nişan organizasyonları yasaklandı. Kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın düğün alanı olarak kullanılabilmesine, düğünlerde, yemek ikramının yapılmamasına ve gelin ile damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına da karar verildi.

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