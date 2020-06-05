Virüse karşı 8 kural

Nemlenen maskenizi değiştirin

Yazın maske takmaya bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir. Nemli maske nefes almayı daha da zorlaştırabilir ve virüsün bulaşma riskini artırabilir. Maskeniz nemlenince değiştirin.

Kumaş maskeleri her gün yıkayın

Sıcakta kumaş maske kullanımı daha kolay olabilir. En az 4 adet kumaş maske temin edip, bunlardan 2 tanesini yanınızda bulundurup, gün içerisinde ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Akşam bu maskeleri sıcak su ve sabunla yıkayıp, ertesi gün diğer maskeleri kullanmanız da bir çözüm olabilir.

4-5 metre mesafe şart

Özellikle kapalı alanlarda spor yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Spor yaparken daha derin ve daha hızlı nefes alıp vermek virüsün çok daha fazla miktarda ortama saçılmasına yol açıyor. Bilim insanları, spor yaparken 2 metre yerine en az 4-5 metre bir mesafeyi korumaları gerektiği uyarısında bulunuyorlar.

Akşamları ılık duş

Yazın terli saç ve sakala hasta bir kişinin öksürmesi veya hapşırması gibi bir durumda virüs daha kolay tutunabiliyor. Yazın her akşam eve gelir gelmez ılık bir duş almanız önemli bir korunma yöntemi olacaktır.

Eldiven riskli

Eldiven kullanan kişi yüzeylere temas etmekten kaçınmadığı gibi, potansiyel olarak dokunduğu tüm yüzeylere de virüsün yayılmasına aracılık ediyor.

Sporda maske risk

Uzun zamandır egzersiz yapmamış olan kişilerin maske takmaları nefes almalarını zorlaştırıp, kalp ve akciğer üzerine düşen yükü arttırıp ölümcül komplikasyonlara yol açabiliyor.

Vücut susuz kalmasın

Yeterli su alınmadığında solunum yollarında kuruma meydana gelecektir ki bu da virüsün mukozalardan hücre içine girişini kolaylaştıracaktır. .

Güneş gözlükleri tehdit oluşturabilir

Teorik olarak güneş gözlükleri bir taraftan virüsün gözlerden bulaşmasına engel olabilirken, diğer taraftan da gerektiği şekilde dezenfekte edilmemeleri durumunda virüsün bulaşma riskini artırabiliyor.