Virüse rastgele!

Vaka sayılarının zirve yaptığı megakentte, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul İstiklal Caddesi’ne girişler bile aynı anda 7 bin kişi şartına bağlanırken, amatör balıkçıların oluşturduğu görüntüler eleştiri konusu olacak türde. Sosyal mesafe kuralının neredeyse hiçe sayıldığı yerlerin başında ise Galata Köprüsü ile Arnavutköy sahili geliyor. Yan yana dizilen onlarca amatör balıkçının zaman zaman maske kuralını da ihmal ettikleri dikkatlerden kaçmazken, özellikle Galata Köprüsü’ndeki yoğunluk, Kovid-19 riski açısından endişe yaratıyor. Beşiktaş’a bağlı Arnavutköy sahilinde de benzer görüntüler oluşurken, amatör balıkçıların sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri vatandaşların da tepkilerine neden oluyor.

Zaman zaman dört, beş kişilik gruplar halinde koyu sohbete dalan olta balıkçıları, Kovid-19’a davetiye çıkartırken, yaya yolunda yürüyenleri de tehlikeye atıyorlar.

Sabahın erken saatlerinden hava kararana dek balık tutan amatör balıkçılara, Nisan, Mayıs döneminde kısıtlama getirilmiş, bu kısıtlama ancak 1 Haziran’dan itibaren serbest bırakılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 6 Haziran’da twitter hesabından, “Galata Köprüsü’nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu, bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin” uyarısında bulunmuştu.

Oltacılar ise sosyal mesafe kuralına uydukları takdirde Galata Köprüsü’nde yer kalmayacağını, balık tutmanın vazgeçilmez bir hobi olduğunu ve mümkün olduğunca dikkatli olmaya gayret ettiklerini dile getirdiler.