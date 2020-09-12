Virüsten can kaybı 7 bine dayandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün yapılan 112 bin 213 testten bin 671’i pozitif çıktı. 56 hasta hayatını kaybederken, bin 117 kişi iyileşti. Tedavisi tamamlananların sayısı 256 bin 524’e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, vaka sayısı 288 bin 126, vefat sayısı 6 bin 951 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı bin 223, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.3 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün” ifadesini kullandı.