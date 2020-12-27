Vodafone Çalışma Saatleri 2021: Vodafone Bayileri Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Vodafone çalışma saatlerini sizler için derledik. Vodafone'da işi olan vatandaşlar hafta sonu da açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, cumartesi pazar Vodafone çalışıyor mu?

VODAFONE'UN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatleri 8.00'da mesai başlıyor. Mesai -17.00'da sona eriyor.

Vodafone Türkiye (eski adıyla Telsim), Türkiye'de 900 ve 2100 MHz frekanslarını kullanarak GMS hizmeti veren bir mobil telekomünikasyon işletmecisidir.

Vodafone Türkiye'nin 26 Temmuz 2019 günkü verilere göre 23.7 milyon mobil müşterisi bulunmaktadır.