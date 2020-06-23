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23.06.2020 - 15:58 | | DHA

Vücuduna inÅŸaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi

Bursaâ€™da inÅŸaatÄ±n birinci katÄ±ndan atlayÄ±nca Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kolon demiri vÃ¼cuduna saplanan kÃ¶pek, tedavisinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Vücuduna inÅŸaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi

Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Ã‡eltikÃ§i Mahallesinde 15 Haziran gÃ¼nÃ¼, inÅŸaat halindeki binanÄ±n birinci katÄ±ndan atlayan kÃ¶pek, kolon demirinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. VÃ¼cuduna demir saplanan kÃ¶pek yaralandÄ±. Durumu fark eden mahalleli, Ä°negÃ¶l Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan kÃ¶pek, merkeze kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ameliyat edilen kÃ¶pek, 8 gÃ¼nlÃ¼k tedavinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

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VÃ¼cuduna inÅŸaat demiri saplanan kÃ¶pek, tedavi edildi

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