VÃ¼cuduna inÅŸaat demiri saplanan kÃ¶pek, tedavi edildi

Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Ã‡eltikÃ§i Mahallesinde 15 Haziran gÃ¼nÃ¼, inÅŸaat halindeki binanÄ±n birinci katÄ±ndan atlayan kÃ¶pek, kolon demirinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. VÃ¼cuduna demir saplanan kÃ¶pek yaralandÄ±. Durumu fark eden mahalleli, Ä°negÃ¶l Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan kÃ¶pek, merkeze kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ameliyat edilen kÃ¶pek, 8 gÃ¼nlÃ¼k tedavinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.
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Çanakkale'de yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n düÅŸme anÄ± böyle kaydedildiSon dakika- Çanakkale BoÄŸazÄ±'nda Lapseki ile Gelibolu arasÄ±nda yapÄ±mÄ± süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliÄŸindeki ayaklarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, saÄŸanak sÄ±rasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n düÅŸme anÄ±nÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla görüntüledi.