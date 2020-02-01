Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "16 bin kilometre yol katederek 32 saatlik bir operasyonla Çin’in Vuhan kentinden Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye eden TSK’ya ait Koca Yusuf uçağımızın Ankara’ya indiği anlara ilişkin görüntüler..." ifadeleri yer aldı.



