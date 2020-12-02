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02.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Vurdumduymazlıkta da pik!

Türkiye genelinde 26-29 Kasım tarihleri arasında pazar yerleri, AVM’ler ve toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen 4 günlük denetimler, Kovid-19’a karşı vurdumduymazlıkta yaşanan “pik” durumunu da gözler önüne serdi.

Vurdumduymazlıkta da pik!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 80 bin 637 personelden oluşan 24 bin 695 ekip denetimlere katıldı. Ekipler, 8 bin 168 pazar yeri, 116 bin 854 toplum ulaşım aracı ile AVM’leri denetledi. Tedbirlere aykırı davranan 135 AVM’ye para cezası uygulandı, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası kesilirken, maske zorunluluğu dahil kuralları ihlal eden 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı. Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracı ile 557 esnafa da idari para cezası kesildi.

 

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiKarabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı
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