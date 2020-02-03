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03.02.2020 - 23:38 |

Vuslat 39. son bölümde Feride ve Aziz'e kötü haber... Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in son aylardaki en sevilen dizilerinden biri haline gelen dizisi Vuslat, 39. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizide son bölüme Aziz ve Feride'nin büyük bir şokla karşılaşmaları damga vurdu ve gözler yeni bölüme çevrildi. Peki heyecanla araştırılan Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vuslat 39. son bölümde Feride ve Aziz'e kötü haber... Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz ve Kerem, Bülent’e karşı hamle yapabilmek için Enes’ten aldığı bilgiyle Kerem’in kara kaplı defterinin peşine düşer. Aziz’in defteri ele geçirebilmek için yaptığı plan, holdingin içinde adeta bir köşe kapmaca oyununa dönüşür. Kerem’in ele geçirdiği görüntülerin içeriğinden habersiz olan Aziz, defteri zamanında ele geçirip kendi itibarını yerle bir edecek bu sinsi planı bozabilecek mi? Halasını öldüren kurşunun evinde bulunan silahtan çıktığını öğrenen Feride, gözünü karartıp katilin kim olduğunu öğrenebilmek için Rüstem’in başında beklemeye karar verir. Rüstem’in yaşadığını haber alan ve zaten hisselerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tahsin için işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Feride, halasını öldürenin Tahsin olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Tahsin, bir kez daha gerçeklerin üstünü örtmeyi başaracak mı? Bülent’in vaadiyle onun tarafına geçen Kerem’in kurduğu kirli oyunu bozmaya çalışan Aziz… Sevdiği adamın babası olduğunu bilmeden ailesinin geçmişindeki o büyük yarayı açan kişinin peşinde koşan Feride… Bu büyük sınav onların aşkını nasıl etkileyecek? Gerçekler onları birbirinden ayıracak mı? Her şeye rağmen kenetlenip yola devam edebilecekler mi? Satranc-ı Urefa tahtasında “Nifak” karesinin tüm zorluklarıyla mücadele Aziz ve Feride için sanıldığı kadar kolay olmayacak.

VUSLAT 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Vuslat 40. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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