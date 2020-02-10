Vuslat 40. son bölümde o cinayet Aziz ve Feride aşkını... Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VUSLAT 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem’in kavga görüntülerini servis etmesiyle iş dünyasındaki prestijini ve holdingin yönetim kurulu başkanlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Aziz, etrafını saran bu ihanet ağıyla daha fazla boğuşmak istemez ve pes etme noktasına gelir. Salih Baba Aziz’e verdiği sırla, ona mücadeleye devam etmesini telkin eder. Aziz, uğradığı haksızlıklara rağmen omuzlarındaki yükün altından kalkabilecek mi? Halasını katleden kişinin Tahsin olduğunu öğrenen Feride, gözünü karartıp çantasında sakladığı geçmişin kötü hatırasıyla birlikte Tahsin’in peşinden gider. Feride çantasında ne saklıyor? Tahsin’den, halasının intikamını almaya mı gidiyor? Yoksa bambaşka bir amacı mı var? Tahsin, Kerem’in elindeki gerçek tutanağın polisin eline geçmesine engel olabilmek için hisselerini ona devretmek zorunda kalır. Hisselere karşılık tutanağı almayı beklerken Kerem’in hazırladığı kötü sürprizle karşı karşıya kalır. Tahsin, başına gelen sıkıntılardan sıyrılmaya çalışırken Feride’yle yüzleşir. İkilinin yüzleşmesinde neler yaşanacak? Feride ve Aziz aşklarını arzları bilip, her şeye rağmen kök salıp sevgilerini yeşertebilecekler mi? Yoksa geçmişte işlenmiş o korkunç cinayet, Feride ve Aziz’in arasındaki aşkı da mı öldürecek?

VUSLAT 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak....