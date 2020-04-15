MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?
ABONE OL
15.04.2020 - 14:44 |

Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Whatsapp, Twitter çöktü sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye'de bazı kullanıcıların Whatsapp ve Twitter ve Facebook gibi hesaplarına erişim sıkıntısı yaşamasının ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü erişim sıkıntısı mı var?

Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

 Whatsapp, Twitter çöktü mü sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de bazı kullanıcıların Whatsapp, Twitter'a erişim sıkıntısı yaşamasının ardından arama motoru üzerinden araştırmalar sıklaştı. Peki Whatsapp, Twitter çöktü mü, erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Bazı kullanıcıların Whatsapp ve Twitter'a giriş konusunda sıkıntısı yaşamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir

İstanbul'da operasyon! Binlerce test kiti ele geçirildiŞişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Sıradaki Haber