Whatsapp, Twitter, Facebook çöktü mü? Whatsapp Twitter, Facebook erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

Whatsapp, Twitter çöktü mü sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de bazı kullanıcıların Whatsapp, Twitter'a erişim sıkıntısı yaşamasının ardından arama motoru üzerinden araştırmalar sıklaştı. Peki Whatsapp, Twitter çöktü mü, erişim sıkıntısı mı yaşanıyor?

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Bazı kullanıcıların Whatsapp ve Twitter'a giriş konusunda sıkıntısı yaşamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir