WhatsApp yerine kullanılacak uygulamalar! Whatsapp dışında mesajlaşma programları neler?

WhatsApp'ın veri paylaşma izni ile ilgili sözleşmesi gündemde yer alıyor. Güvenlik sözleşmesi devamında kullanıcılar WhatsApp yerine kullanılacak uygulamaları araştırmaya başladı.WhatsApp güvenlik sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar Whatsapp dışında mesajlaşma programlarını merak ediliyor. İşte WhatsApp yerine kullanılacak uygulamalar...

BiP NEDİR?

BiP, grup mesajlaşma, kaybolan mesaj, konum takibi, titreşim, yerel sticker’lar ile ücretsiz mesajlaşma fırsatı sunuyor.

BiP tüm operatör kullanıcılarına açık bir uygulamadır. Hız mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma özelliği bulunuyor. BiP, App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur.

SIGNAL UYGULAMASI NEDİR?

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal'i anlık iletişim için dünyanın her tarafından ücretsiz olarak kullanıyor.