MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri WhatsApp’tan iğrenç mesaj! 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin'
ABONE OL
30.01.2020 - 09:06 |

WhatsApp’tan iğrenç mesaj! 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin'

Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları E.S.’nin tacizine daha fazla dayanamayıp işten istifa etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Patron E.S. ise iddiaları reddetti.

WhatsApp’tan iğrenç mesaj! 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin'

İstanbul Maslak’ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Z.D. ifadesinde, “Bana sık sık, ‘Çok güzelsin, çekici bir kadınsın’ diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp’tan ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti” dedi.
E.S.’nin K.U.’ya da, “3-4 bin nedir ki... Bana kendini bırakırsan, ne paralar kazandırırım sana” dediği de öne sürüldü.

‘DAYANAMADIM’

K.U. ifadesinde yaşadıklarını, şöyle anlattı: “Bu işyerinde 3.5 ay çalıştım. Şüpheli, birçok kez motivasyon konuşması yaparken elimi tutup bana sarılıyordu. En son 4 Kasım 2019’da, bana odasında motivasyon konuşması yapıyordu. Tam odadan çıkarken, belime sarılıp kendisine doğru çekti ve zorla dudağımdan öptü. Cinsel tacize dayanamadım, 14 Ocak’ta işten ayrıldım.” Suçlanan E.S. ise “Suçlamalar asılsız ve maksatlı” dedi. (Hürriyet)

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber