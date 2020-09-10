MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!
ABONE OL
10.09.2020 - 11:19 | | DHA

Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!

Düzce’deki yaban hayatı fotokapanlarla izlenirken, görüntülere en çok ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.

Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını fotokapanlar aracılığıyla izlemeye devam ediyor. Kentteki ormanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülere en fazla ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.

Bahar mevsiminde doğan karacaların büyüdükleri gözlendi.

Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!

Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü

Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü

Sıradaki Haber