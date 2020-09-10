10.09.2020 - 11:19 | | DHA
Yaban hayatları fotokapanlara takıldı!
Düzce’deki yaban hayatı fotokapanlarla izlenirken, görüntülere en çok ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını fotokapanlar aracılığıyla izlemeye devam ediyor. Kentteki ormanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülere en fazla ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.
Bahar mevsiminde doğan karacaların büyüdükleri gözlendi.
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.