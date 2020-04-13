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13.04.2020 - 10:16 | | DHA

Yaban hayvanları unutulmadı!

Bursa’da, Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nce milli park içinde yaban hayvanları besleniyor. Ayı ve tilkilerin beslenme anları görüntülenirken, bölgede sokak hayvanları da unutulmuyor.

Yaban hayvanları unutulmadı!

Corona virüs salgını nedeniyle halk, evinde kalmaya özen gösterirken, Bursa’da yaban ve sokak hayvanları da unutulmadı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli noktalara et ve ekmeklerden oluşan yiyecekleri bırakıyor.

Aynı zamanda yem noktasına yerleştirilen kamera ile ayı ve tilkilerin beslenme anları kaydediliyor. Görevliler tarafından milli park içindeki sokak hayvanları için da besleniyor.

 

 

 

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