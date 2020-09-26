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26.09.2020 - 08:46 | | DHA

Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Fatih'te sabaha karşı 4 katlı apartmanın merdivenlerinde Kanadalı 20 yaşındaki N.S.'nin cesedi bulundu. Polis ekipleri genç kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Olay İstanbul Fatih, Molla Gürani Mahallesinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakrak Sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında merdivenlerde hareketsiz yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde genç kadının öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri sokakta önlem alırken, binada ve genç kadının yaşadığı öğrenilen üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede hayatını kaybeden genç kadının 20 yaşındaki Kanadalı N.S olduğunu belirledi. Ayrıca polis ekipleri genç kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen Cezayirli erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişiyi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. 

"BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞ OLUYORDU"

Genç kadının alt komşusu daha önceden bağırış sesleri duyduğunu belirterek, "Onlarla kalıyordu. Dün akşam da bağırış çağırış vardı. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Polisleri görünce yukarı çıkmadım. Sadece gece sesleri duydum. Daha önce de zaten gürültülüydü bunlar. Bağırış çağırış oluyordu. Çok üzüldüm. Kızın Kanadalı, diğerlerinin de Cezayirli olduğunu biliyorum. Çok gençlerdi. Devamlı gidip geliyorlardı birbirlerine. Kızı hep görüyordum.  21 veya 22 yaşında bir kızdı. Hepimizin evladı var, insan üzülüyor" dedi. Genç kadının komşusunun zaman zaman gözyaşı döktüğü görüldü. Polisin olay yeri çalışmasının ardından genç kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu

 

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