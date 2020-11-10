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10.11.2020 - 12:35 | | DHA

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 kişi gözaltına alındı!

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19’u yabancı uyruklu 31 kadın ile 16 çete üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 kişi gözaltına alındı!

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı.

Yapılan takibin sonunda da 7 Kasım günü, 18 çete üyesine yönelik Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. 2 şüpheli halen aranırken baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 128 gram uyuşturucu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 6 şişe sahte içki ele geçirildi.

Fuhuş yaptığı değerlendirilen 19’u yabancı uyruklu 31 kadın da emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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