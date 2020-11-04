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04.11.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Yabancıya bin dolara ikamet çıkarıyorlardı

İstanbul Mali polisi, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere, Türkiye’ye kaçak veya turist görünümünde giren yabancı uyruklu şahıslara ikamet tezkeresi almaları için usulsüz olarak randevu ve yine rüşvet karşılığı tezkere çıkardığı belirlenen bir şebekeyi altı ay önce izlemeye aldı.

Yabancıya bin dolara ikamet çıkarıyorlardı
FERİT ZENGİN İstanbul

Şebeke içerisinde polisten Göç İdaresi memuruna kadar değişik görevlerde görevli kamu personellerinin de bulunduğunu tespit edildi. Şebeke içerisinde yer alan 15 kamu görevlisinin, her ikamet tezkeresi başına rüşvet aldığı ve turist vizesi ile Türkiye’ye giriş yapan yabancılar için yurt dışına giriş çıkış yaptıklarına dair usulsüz belge ve vize düzenledikleri belirlenirken, şebekenin diğer üyelerinin ise müşteri temin edip sahte belge ve pasaport düzenleme aşamasında yer aldıkları belirlendi.

İl genelinde 111 adrese dün operasyon düzenledi ve 15’i kamu personeli, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon lira para bulup el koyan ekipler, yine aynı adreslerde aralarında sahte olduğu da belirlenen değişik ülkelere ait 100’ün üzerinde pasaport ele geçirdi. Kimlikleri belirlenen ve adreslerinde bulunamayan  25 şüphelinin yakalanması  için çalışmalar sürüyor.

 

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