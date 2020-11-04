Yabancıya bin dolara ikamet çıkarıyorlardı

Şebeke içerisinde polisten Göç İdaresi memuruna kadar değişik görevlerde görevli kamu personellerinin de bulunduğunu tespit edildi. Şebeke içerisinde yer alan 15 kamu görevlisinin, her ikamet tezkeresi başına rüşvet aldığı ve turist vizesi ile Türkiye’ye giriş yapan yabancılar için yurt dışına giriş çıkış yaptıklarına dair usulsüz belge ve vize düzenledikleri belirlenirken, şebekenin diğer üyelerinin ise müşteri temin edip sahte belge ve pasaport düzenleme aşamasında yer aldıkları belirlendi.

İl genelinde 111 adrese dün operasyon düzenledi ve 15’i kamu personeli, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon lira para bulup el koyan ekipler, yine aynı adreslerde aralarında sahte olduğu da belirlenen değişik ülkelere ait 100’ün üzerinde pasaport ele geçirdi. Kimlikleri belirlenen ve adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.