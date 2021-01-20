MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
ABONE OL
20.01.2021 - 09:48 | | DHA

Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!

Geçtiğimiz ay yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nda yüzleri güldüren gelişme yaşandı. Yağışların artmasıyla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 50'ye çıktı. Toprak üzerinde duran sandalların da su üzerine çıktığı görüldü.

Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajı'nın önceki ve şimdiki hali!
Haberin Tüm Fotoğrafları

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerinin sulanması için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı’nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen aralık ayında yüzde 90 azaldı. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın su seviyesi, son bir haftadaki yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz ay çatlamış toprak üzerinde duran sandallar, yağışla tekrar su üzerine çıktı. Yüzde 50 dolan baraj, dronla havadan görüntülendi.

‘KARLA BİRLİKTE SU SEVİYESİ ARTMIŞ’

Baraj yakınında evi olan Mustafa Demir, “Sık sık buralara geliyoruz. Yazın balık avlamak için geliyoruz. Bundan bir hafta önce yine gelmiştik. O zaman bu su daha da ilerideydi. Kurak göletin üzerinde yürüyorduk. Ama karın yağmasıyla su seviyesi artmış. İnşallah kar eriyince, bahar aylarına doğru su seviyesi eski seviyesine çıkacaktır” dedi.

Yağışlar sonrası Gölbaşı Barajının önceki ve şimdiki hali

‘KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ÜMİDİMİZ ARTTI’

Doğa yürüyüşçüsü Erdal Akkaya, “Doğa yürüyüşünü çok seviyoruz. Birkaç hafta önce buraya yürüyüş için geldiğimizde suyun ileride olduğunu görmüştük. Önceki yıllarda da su çekilmişti ama bu yıl su komple çekildi. Gölün içerisinde olan kayıkların toprak üzerinde olduğunu gördük. Çok endişeliydik ama son yağan kar yağışıyla ümidimiz arttı. İnşallah birkaç defa daha yağar ve göl tamamen dolar, kuraklık da biter” diye konuştu.

Diyarbakır'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulunduDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aile peş peşe felç geçirdi! Komşular paniğe kapıldı

Aile peş peşe felç geçirdi! Komşular paniğe kapıldı

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!
Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ankara'da terör operasyonunda 3 gözaltı

Ankara'da terör operasyonunda 3 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet